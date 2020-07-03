الحشد يضبط معسكراً تحت الأرض يستخدمه داعش قرب بغداد

2020/07/03 | 13:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف آمر اللواء 42 بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن العثور على معسكر لتنظيم داعش تحت الارض في الطارمية شمالي بغداد، يستعمل لعمليات التدريب والإيواء.

وقال علي الجبوري بحسب موقع الحشد الشعبي، إن “عملية قضاء الطارمية حققت نتائج كبيرة وستنعكس إيجابا على أمن المنطقة خلال الأيام المقبلة”، مبينا أن “العملية كانت مهمة وجاءت ضمن جدول استخباري دقيق”.

وأضاف، أن “داعش كان يحصل على واردات مالية كبيرة من بحيرات الأسماك، فضلا عن أن المناطق تمتاز بتضاريس وجغرافية صعبة”، مشيرا الى أن “قوات الجيش العراقي تمكنت خلال العملية أيضا من العثور على معسكر كبير لداعش تحت الأرض يضم 8 غرف".

واوضح الجبوري ان المعسكر "كان يستعمل لايواء العناصره الإرهابية وتدريبهم على استهداف القوات الأمنية”، لافتا الى أنه “ستكون هناك عمليات خاصة ضد اهداف معينة”.

وانطلقت فجر يوم امس الخميس عملية عسكرية "واسعة" لمطاردة عناصر تنظيم داعش في شمالي العاصمة العراقية بغداد.

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