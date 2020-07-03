حكومة مادورو تطلب التحقيق في “سرقة” ذهب فنزويلا بعد قرار قاض بريطاني

2020/07/03 | 13:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كراكاس, 3-7-2020 (أ ف ب) – طلبت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس فتح تحقيق لتحديد “المسؤوليات” في “السرقة المشينة” لذهب البلاد المودع في بنك انكتلرا الذي اعترف الخميس بخوان غوايدو “رئيسا بالوكالة” لفنزويلا.وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز للصحافيين في كراكاس أن مادورو “طلب من المحاكم الفنزويلية فتح تحقيق فورا بهدف تحديد المسؤولية […]

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