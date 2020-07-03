2020/07/03 | 13:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنما,-(أ ف ب) – اتهم القضاء في بنما الخميس رئيسين سابقين للبلاد هما ريكاردو مارتينيللي وخوان كارلوس فاريلا “بغسل رساميل” بعد مثولهما أمام النيابة العامة.وقال رونييل أورتيز أحد محامي مارتينيللي رئيس البلاد من 2009 إلى 2014، لوكالة فرانس برس إن موكله “اتهم بغسل أموال لشراء وسيلة إعلام”.ومنع مارتينيللي الذي يشتبه بأنه قام بشراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهام رئيسين سابقين بغسل أموال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهام رئيسين سابقين بغسل أموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).