2020/07/03 | 13:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – كشف مصدر قريب من الأمير أندرو في تصريحات صحافية أن دوق يورك “حائر” في ما يتعلق بدعوته إلى التعاون مع المحققين في قضية خبير المال الأميركي الراحل جيفري ابستين، بعد توقيف عشيقةابستين السابقة، مؤكداً حسن نية الأمير.وسلطت الأضواء مجدداً في هذه القضية على الأمير أندرو (60 عاماً)، وهو صديق ابستين، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمير أندرو “حائر” في شأن التعاون مع المحققين بقضية ابستين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمير أندرو “حائر” في شأن التعاون مع المحققين بقضية ابستين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).