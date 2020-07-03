العتبة الحسينية تطلق حملة لحث المتعافين على التبرع ببلازما الدم وإنقاذ المصابين بكورونا

2020/07/03 | 13:52 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعلن التبليغ والتعليم الديني في العتبة الحسينية المقدسة، الجمعة، إطلاق حملة لحث المتعافين من فيروس كورو...

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