بالفيديو.. دفن مواطن مسيحي بمقبرة ’’وادي السلام’’ توفي بفيروس كورونا

2020/07/03 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أعلنت فرقة الإمام علي القتالية، المتطوعة لدفن ضحايا فيروس كورونا، الجمعة، دفن شخص مسيحي في مقبرة وا...





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