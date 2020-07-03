2020/07/03 | 13:59 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]قررت وزارة الأوقاف المصرية غلق مسجد الإمام الحسين {ع} حتى إشعار آخر، وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. غلق مسجد الإمام الحسين {ع} حتى إشعار آخر
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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