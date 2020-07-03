العتبة الحسينية تطلق حملة لحث المتعافين على التبرع ببلازما الدم وإنقاذ المصابين بكورونا

2020/07/03 | 13:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن التبليغ والتعليم الديني في العتبة الحسينية المقدسة، الجمعة، إطلاق حملة لحث المتعافين من فيروس كورونا على التبرع ببلازما الدم لإنقاذ المصابين.

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