الأسبوع المقبل.. كوردستان تتسلم دواءً فعالاً لعلاج كورونا

2020/07/03 | 13:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الجمعة، عن إنها ستتسلم دواءً روسياً خاصاً لعلاج مرضى جائحة كورونا.

وقال محمد قادر المتحدث باسم وزارة الصحة لوكالة شفق نيوز.



إن العلاج استخدمته روسيا ضد الفيروس وحقق نتائج جيدة، وسيصل الأسبوع المقبل لإقليم كوردستان بعد أن تعاقدت وزارة الصحة العراقية مع الحكومة الروسية أدرجته ضمن قائمة الأدوية المتبعة لعلاج مرضى الجائحة.

وسبق أن اتفق العراق مع وزارة الصحة الروسية للإستفادة من دواء أفيفافير لعلاج كورونا.

و"أفيفافير" هو عقار ياباني لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم تطويره في روسيا بإشراف حكومي، بحسب تصريحات رسمية.

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