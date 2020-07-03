بالوثائق،، “مخالفات وفضائح” تهدد الطيران العراقي،، ما علاقة “الصدر وسائرون” بوكيل النقل “أمبراطور التنقلات والمناصب”

2020/07/03 | 14:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حصلت “يس عراق”، على عدة وثائق صادرة من دوائر المفتش العام بوزارة النقل والمواصلات في العام 2013، تبين تدخل وكيل الوزير سلمان صدام البهادلي في عمل شركة الخطوط الجوية العراقية وقطاع النقل الجوي بشكل عام.وقال موظفون ومنتسبون في الشركة ان وكيل الوزير وحاشيته، يتدخلون في شؤون إدارة القطاع الحيوي رغم جهلهم […]

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