تسجيل 15 وفاة و118 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار

2020/07/03 | 14:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قارسجلت محافظة ذي قار، الجمعة، 118 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال مصدر طبي، ان”الفحوص المختبرية سجلت 118 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة”.واضاف، انه”تم تسجيل ايضا 15 حالة وفاة و150 حالة شفاء من الفيروس”.انتهى2

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