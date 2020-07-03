وزارة الصناعة: وضعنا خططا لتفعيل المصانع المتوقفة والمختصة بإنتاج المواد الطبية

2020/07/03 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصناعة عن وضع خطط لتفعيل المصانع المتوقفة والمختصة بإنتاج المواد الطبية.

مسؤول في الوزارة نفى تسلمها أية مبالغ مقابل تزويد الصحة بالأوكسجين، مشيرا الى تشغيل أربعة خطوط لإنتاج الكمامات لتجهيز الكوادر الصحة والمواطنين.

وأضاف، أن وزارة الصناعة تسعى الى إقرار وتفعيل جميع القوانين التي تهدف لحماية المنتج المحلي.

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