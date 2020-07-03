إيران تتراجع عن دعم الفصائل المسلحة في العراق.. هذه الأسباب

2020/07/03 | 14:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، بأن جائحة فيروس “#كورونا” والعقوبات الأميركية على #طهران تؤثران بشدة على دعم #إيران المالي والعسكري لجماعات “شيعية” مسلحة تعمل بالوكالة عنها في #العراق.ونقلت الوكالة عن مصادر عراقية، قولها…

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