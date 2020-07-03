2020/07/03 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراء جديد من فيسبوك وإنستغرام لمن لا يرتدون الكمامات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 14:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراء جديد من فيسبوك وإنستغرام لمن لا يرتدون الكمامات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراء جديد من فيسبوك وإنستغرام لمن لا يرتدون الكمامات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).