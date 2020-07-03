وفاة إداري بنادي الزوراء بعد صراع مع المرض

2020/07/03 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن نادي الزوراء الرياضي، الجمعة، وفاة اداري فريق الكرة بالنادي نعمة عناد.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الهيئة الادارية لنادي الزوراء وبأسم جميع العاملين من الكوادر الادارية والتدريبية ولاعبي الفرق الرياضية في النادي، تنعى بوفاة إداري الفريق نعمة عناد والذي وافته المنية اليوم أثر مرض عضال”.واضاف “نسأل الله عز […]

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