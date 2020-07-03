2020/07/03 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد مكتب مفوضية حقوق الانسان في كربلاء عدم تسجيل اية اصابة بفيروس كورونا بين الموقوفين والسجناء في مراكز الشرطة او التسفيرات منذ بداية الازمة ولغاية الان.وقال مدير المكتب ماجد المسعودي لـ/المعلومة/، ان “المواقف والتسفيرات في كربلاء لم تسجل لغاية الان اية اصابة بفيروس كورونا، وهي محط اهتمام الجهات المعنية وتقوم دائما بالاطلاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان: المواقف والتسفيرات في كربلاء لم تسجل لغاية الان اية اصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان: المواقف والتسفيرات في كربلاء لم تسجل لغاية الان اية اصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).