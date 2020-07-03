كلاهما في “ورطة اقتصادية”: نفط عراقي مقابل خضار لبناني،، كيف سيساعد العراق في أزمة لبنان؟!

2020/07/03 | 14:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: فتح العراق مجدداً ابواب استيراده للبضائع على حساب انتاجه المحلي وهذه المرة من لبنان الذي يعاني ضائقة مالية وأزمة ديون غير مسبوقة في تاريخه.وتحدثت عدة تقارير، اليوم الجمعة، عن زيارة يجريها وفد عراقي إلى العاصمة اللبنانية بيروت في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها الأخيرة، مرجحة تبلور مذكرة تعاون اقتصادي عن […]

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