خسائر جديدة تُقدر بـ500 مليون دولار بقطاع السياحة في كردستان

2020/07/03 | 14:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل ذكرت هيئة السياحة في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، ان نسبة اقبال السائحين على اقليم كوردستان انخفضت عما كانت عليه في السابق جراء تفشي فيروس كورونا مما الحق ضررا في هذا القطاع يُقدر بـ500 مليون دولار امريكي.وقال المتحدث باسم الهيئة نادر روستيي، انه “خلال الاشهر الستة من العام الماضي زار الاقليم مليون و850 […]

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