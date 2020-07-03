“حرب عشائر” في النجف،، وقائد كبير يتدخل بخمس تشكيلات عسكرية لفض النزاع

2020/07/03 | 14:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اكدت قيادة شرطة النجف، اليوم الجمعة، اندلاع نزاع عشائري بين عشيرتين في ناحية العباسية منطقة جسر ام عباسيات ما دعا الى تدخل قوة كبيرة لفض النزاع.وقالت المديرية في بيان لها، ان “القوة التي نفذت الواجب من الضباط والمراتب مؤلفة من آمرية افواج الطورىء ومديرية مكافحة الاجرام ومديرية شرطة الكوفة، وكانت جميع […]

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