2020/07/03 | 14:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت أيضًا دفعة طوارئ بعدد 10 أجهزة للإنعاش الرئوي (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، وصول مواد وأجهزة طبية من منظمة الصحة العالمية ودفعة طوارئ لعقود تخص أجهزة الإنعاش الرئوي.

وأكدت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "وصول شحنة مساهمة من منظمة الصحة العالمية تحتوي على 200 جهاز مولد أوكسجين وكذلك 80 ألفًا من الأجهزة المستخدمة في تأمين الأوكسجين النقي، وتتراوح نقاوته ما بين 92 إلى 95 في المئة"، موضحة أن "هناك إمكانية للتخلي عن قنينة الأوكسجين وإعادة ملئها، لكون الجهاز يولد الأوكسجين النقي بطريقة مبسطة، ويحتاج إلى قنينة ماء ومصدر كهرباء فقط ويوضع إلى جوار المريض".

وأشار معاون مدير عام الشركة الدكتور سعد المفرجي إلى أن "هذه الشحنة تأتي في إطار دعم جهود الوزارة المتضمنة استمرارها في تأمين أجهزة الإنعاش الرئوي"، مشيرًا إلى أنه "وصلت أيضًا دفعة طوارئ بعدد 10 أجهزة للإنعاش الرئوي، وضمن عقود الشركة وصل مسبقًا عدد من الأجهزة وتم نصبها وعددها 35 جهازًا تم توزيعها في بغداد والمحافظات تماشيًا مع الخط العالمي للسيطرة والحد وإنهاء جائحة كورونا".

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة تحذر العراقيين: لدينا أسرة وبلازما..



لا تستمعوا إلى "المتطفلين"

الموقف الوبائي: مؤشر "كورونا" يقترب من 54 ألف إصابة في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن حصولها على شحنة من أجهزة الأوكسجين والإنعاش الرئوي) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن حصولها على شحنة من أجهزة الأوكسجين والإنعاش الرئوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).