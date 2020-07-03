الصحة تعلن حصولها على شحنة من أجهزة الأوكسجين والإنعاش الرئوي

ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، وصول مواد وأجهزة طبية من منظمة الصحة العالمية ودفعة طوارئ لعقود تخص أجهزة الإنعاش الرئوي.
وأكدت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "وصول شحنة مساهمة من منظمة الصحة العالمية تحتوي على 200 جهاز مولد أوكسجين وكذلك 80 ألفًا من الأجهزة المستخدمة في تأمين الأوكسجين النقي، وتتراوح نقاوته ما بين 92 إلى 95 في المئة"، موضحة أن "هناك إمكانية للتخلي عن قنينة الأوكسجين وإعادة ملئها، لكون الجهاز يولد الأوكسجين النقي بطريقة مبسطة، ويحتاج إلى قنينة ماء ومصدر كهرباء فقط ويوضع إلى جوار المريض".
وأشار معاون مدير عام الشركة الدكتور سعد المفرجي إلى أن "هذه الشحنة تأتي في إطار دعم جهود الوزارة المتضمنة استمرارها في تأمين أجهزة الإنعاش الرئوي"، مشيرًا إلى أنه "وصلت أيضًا دفعة طوارئ بعدد 10 أجهزة للإنعاش الرئوي، وضمن عقود الشركة وصل مسبقًا عدد من الأجهزة وتم نصبها وعددها 35 جهازًا تم توزيعها في بغداد والمحافظات تماشيًا مع الخط العالمي للسيطرة والحد وإنهاء جائحة كورونا".
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