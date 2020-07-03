معلومات جديدة يكشفها الأمن اللبناني في قضية الطفل السوري.. و”كندة علوش” تتضامن

2020/07/03 | 14:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت “قوى الأمن الداخلي” في #لبنان عن تفاصيل جديدة، تخص حادثة الاعتداء على طفل سوري في بلدة “سحمر” في منطقة البقاع الغربي، كانت الأنباء عنها قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام وشكلت موجة عارمة من…

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