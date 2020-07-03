أمانة بغداد: مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في مراحله الأخيرة

2020/07/03 | 14:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن المرحلة الأخيرة للبدء باستثمار النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية.

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