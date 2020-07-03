الحكمة : الخطوات المتخذة ضمن البرنامج الحكومي إيجابية

2020/07/03 | 14:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة الحكمة النيابية ، اليوم الجمعة، أن الخطوات المتخذة من الحكومة حتى الآن إيجابية.

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