خلال 6 أشهر فقط،، تسجيل “رقم مخيف” من حالات الانتحار في 2020

2020/07/03 | 14:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن اكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الجمعة، بلوغ جالات الانتحار في النصف الاول للعام الحالي ٢٩٣ حالة، حيث سجلت محافظة بغداد ٦٨ حالة ومحاولة انتحار تلتها البصرة ب٣٩ حالة ومحاولة انتحار تلتها ذي قار ٣٠ حالة وبلغت حالات ومحاولات الانتحار لدى الذكور ١٦٥حالة ولدى الإناث ١٢٨حالة.وقال الغراوي […]

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