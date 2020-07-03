الخدمات النيابية: ستكون لنا جولات ميدانية في المحافظات لتقييم عمل الحكومات المحلية

2020/07/03 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الخدمات النيابية، عن قرب إجراء جولات ميدانية في المحافظات لتقييم مستوى الخدمات وعمل المحافظين وتقديم تقارير لمجلس الوزراء عن المقصرين.

وقال عضو اللجنة برهان المعموري في تصريح، إن هنالك تراجعا واضحا على المستوى الخدمي في المحافظات، لاسيما في مشاريع البنى التحتية كالماء والكهرباء والمجاري وإكساء الطرق، ما يضع علامة استفهام حول دور المحافظين ازاء تراجع الخدمات.

وأضاف، أنه بالرغم من الوضع الأمني المستقر ودعم السلطتين التشريعية والتنفيذية للارتقاء بالواقع الخدمي، إلا أن هنالك تباطؤا وانعداما في المشاريع الاستثمارية التي تدخل في صلب اهتمامات المواطنين في المناطق المحرومة كمشاريع الإسكان وتشييد المطارات والأبنية المدرسية وغيرها.

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