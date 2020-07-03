مستشار الكاظمي: الحكومة تريد إنقاذ الوضع في البلاد من خلال مكافحة الفساد

2020/07/03 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد هشام داود، مستشار رئيس الوزراء العراقي، على أهمية الدفاع عن الهوية العراقية.

داود قال في تصريح، إن الحكومة تريد إنقاذ الوضع من خلال مكافحة الفساد ونوع من الأخلاق السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول إقناع الجميع بالإجماع حول القضايا المهمة، منوها بأن العراق يعمل من خلال نظام برلماني ومن حق النواب استجواب رئيس الوزراء.

وعن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن، أكد أن الزيارة قائمة ولكن تحديات كورونا أخرتها قليلا، لافتا في الوقت نفسه الى أن المنطقة اهتزت قليلا نتيجة غياب دور العراق فيها.

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