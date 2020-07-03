المنافذ الحدودية تضبط حاويتين محملتين بمواد غذائية للأطفال مخالفة للضوابط

2020/07/03 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية تمكنها من ضبط حاويتين محملتين بمواد غذائية للأطفال غير محتوية على شهادة مطابقة وفحص في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكر إعلام الهيئة في بيان، أن كوادر منفذ ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة تمكنت من ضبط حاويتين بحجم أربعين قدما محملة بمواد غذائية للأطفال إسبانية المنشأ، مخالفة للضوابط والتعليمات وغير محتوية على شهادات المطابقة والفحص المشمولة ببرنامج الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مبينة ان عملية الضبط تمت خارج الحرم الكمركي.

وأشار البيان إلى إحالة المضبوطات إلى مركز شرطة الميناء لغرض عرضها على قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين من لجنة الكشف الكمركي في الميناء.

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