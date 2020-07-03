2020/07/03 | 14:46 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط وكر لصناعة العبوات الناسفة في قضاء الدبس بكركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 14:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط وكر لصناعة العبوات الناسفة في قضاء الدبس بكركوك) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط وكر لصناعة العبوات الناسفة في قضاء الدبس بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).