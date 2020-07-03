2020/07/03 | 14:46 - المصدر: موازين
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 7 تسببوا بنزاع عشائري ومقتل طفل بالنجف) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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