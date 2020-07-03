2020/07/03 | 14:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وزعت مؤسسة البارزاني الخيرية، الجمعة، مساعدات غذائية ومواد صحية على النازحين العائدين الى مناطقهم في سنجار.

وقال بير ديان مسؤول مكتب سنجار للمؤسسة، لوكالة شفق نيوز، إن المكتب قام بتوزيع مساعدات على النازحين العائدين الى سنجار في منطقة سحيلا غربي دهوك.

وأضاف ديان أن مكتب سحيلا البديل لمكتبهم في سنجار تقوم منذ ستة أيام بتوزيع سلات غذائية ومواد صحية والمياه المعدنية على النازحين اثناء عودتهم الى مناطقهم عبر طريق سحيلا.

وبين أن اكثر من 100 عائلة نازحة تعود يومياً الى مناطقها في سنجار وان المؤسسة ستقوم بفتح مكتبها قريبا في مركز القضاء لتقديم خدمات أفضل للنازحين العائدين والأهالي بغية تخفيف معاناتهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني الخيرية تقدم مساعدات لعوائل نازحة لسنجار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني الخيرية تقدم مساعدات لعوائل نازحة لسنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).