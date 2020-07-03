“ثورة” علاجية لتحسين نظرك من المنزل

2020/07/03 | 15:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توصلت دراسة علمية جديدة إلى اكتشاف قد يساهم في منع ازدياد ضعف النظر بالنسبة لكبار السن.وتزعم الدراسة المنشورة في مجلة “ذا جورنالز إوف جيرونتولوجي” العلمية، أن النظر إلى ضوء أحمر داكن، لدقائق معدودة، يمكن أن يساعد في منع ازدياد ضعف النظر مع التقدم في العمر، بحسب موقع “ساينس دايلي”.وأوضح المعد الرئيسي […]

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