استخباراتُ الداخلية تلقي القبض على 8 إرهابيين بمناطق مختلفة من نينوى

2020/07/03 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين مطلوبين وفق المادة الرابعة إرهاب في محافظة نينوى.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مفارز وكالة الاستخبارات في الوزارة تمكنت من القبض على المطلوبين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، والذين عملوا تحت كنى وأسماء مختلفة فيما يسمى فرقة عين جالوت، والمعسكرات العامة، وديوان الجند، وولاية نينوى، ومكتب الشؤون، وفرقة نهاوند، وفرقة الحارث، وكتيبة الزرقاوي، مشيرة الى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل.

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