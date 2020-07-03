لجنة الإنقاذ الدولية: معدل الإصابات بكورونا في العراق ارتفع بنسبة 600% خلال شهر واحد

2020/07/03 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الإنقاذ الدولية إلى مضاعفة الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق بعد أن شهدت البلاد زيادة بنسبة ستمئة بالمئة في عدد الحالات خلال شهر حزيران الماضي.

وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية المعنية بالأزمات الإنسانية حول العالم في بيان لها أن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى أكثر من ثلاثة وخمسين ألف حالة في الأول من الشهر الحالي، فيما كان العدد الإجمالي ستة الاف وثمانمائة وثمان وستين حالة في الأول من شهر حزيران الماضي.

وأشار البيان إلى أن معدل انتشار الفيروس مقلق للغاية في ظل التزايد الخطير بأعداد الإصابات وعدم وجود أي مؤشر على تراجعها، لافتا إلى أن عودة حركة الاحتجاجات في العراق تستوجب بذل المزيد من الجهود لضمان إدراك العراقيين كيفية انتشار المرض وحماية أنفسهم والآخرين بشكل صحيح حتى يمكن السيطرة على الوضع.

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