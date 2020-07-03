صحة الانبار تعلن عبر “العهد نيوز” تسجيل 6 حالات اصابة بكورونا وحالتي وفاة

2020/07/03 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانباراعلن مصدر في دائرة صحة محافظة الانبار اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 اصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس المرض في مناطق مختلفة من مدن الانبار .وقال المصدر في حديث خص به “العهد نيوز”، ان “مدن الانبار لم تسجل لهذا اليوم ” الجمعة” سوى 6 حالات اصابة بفيروس كورونا وهم جميعا ملامسين لحالات مؤكد سابقا […]

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