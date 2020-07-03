الصحاف: العراق يسعى إلى التوصل لحل سياسي لوقف العمليات التركية شمالي العراق

2020/07/03 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجية العراقية سعيها للتوصل إلى حل سياسي مع تركيا لوقف عملياتها العسكرية في شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح، إن العراق يسعى للتوصل إلى حل سياسي مع تركيا لوقف عملياتها العسكرية أحادية الجانب على الأراضي العراقية.

وأشار الصحاف إلى أن الوزارة تبحث التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لوقف العمليات التركية العدائية.

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