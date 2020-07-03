السوداني يدعو وزارة العمل لتأجيل استيفاء القروض الصغيرة في ظل انتشار كورونا

2020/07/03 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الى تأجيل استيفاء الديون المترتبة على المواطنين.

وأكد السوداني في وثيقة وجهها للوزارة، انه تلقى العديد من مناشدات المواطنين الذين تضرروا من توقف الكثير من مفاصل الحياة وتلكؤ قطاعات العمل، سواء بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، او جائحة كورونا والحظر المرافق لها، بعد ان كانوا قد تسلموا قروضا من الوزارة لتشغيلها في المشاريع الصغيرة، مطالبا الوزارة بالتأني في تحصيل تلك القروض لمدة عام على الأقل، ولحين انتهاء الازمة الراهنة.

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