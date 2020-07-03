المنافذ الحدودية تعلن إيرادات ميناء أم قصر الشمالي لشهر حزيران

2020/07/03 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، تحقيق ميناء أم قصر الشمالي ايرادا بلغ أكثر من 23 مليار دينار،...





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