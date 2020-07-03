كورونا تؤجل الضم - يعقوب بن افرات

2020/07/03 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يعقوب_بن_افرات وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في 1 يوليو/تموز، كجزء من "صفقة القرن"، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني الماضي.



ولم يكتف نتنياهو بإطلاق الوعود الشفهية، بل حرص على توثيق خطته (الضم) ودوّنها في نص وثيقة "الائتلاف الحكومي"، المبرمة بينه وبين رئيس حزب أزرق أبيض (كاحول لافان)، والتي نصت على: أنه ......





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