نائب تعلن شمول ١٤٥٠ عائلة بالرعاية الاجتماعية في قضائي بلد والدجيل

2020/07/03 | 15:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت النائب منار الشديدي عضو لجنة الخدمات النيابية، شمول١٤٥٠ عائلة على الرعاية الاجتماعية لقضائي بلد والدجيل وسوف يتم تبيلغهم من خلال الإتصال بهم.واضافت الشديدي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان هذه المساعي جاءت من أجل الحصول على راتب لهم في ظل الظروف الحالية الصعبة خصوصا الكثير منهم لايوجود لديهم وسائل […]

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