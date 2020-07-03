الرشيد : صكوك تمويل الرواتب وصلت الى المصرف

2020/07/03 | 15:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مصرف الرشيد ، بالمباشرة بدفع رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف التي وصلت صكوك تمويل رواتبهم الى المصرف.وبين المصرف انه بإمكان الموظفين من حملة بطاقات الدفع الالكتروني (نخيل ماستر كارد) و(كي كارد) استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من احد مكاتب نخيل ماستر كارد المعتمدة حال استلامهم رسالة اشعار تحميل الراتب".

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