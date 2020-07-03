نائب : الابتزاز أخّر مشروعاً صحياً في بغداد لـ3 سنوات

2020/07/03 | 15:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالب عضو مجلس النواب علاء الربيعي، الحكومة بعدم السماح لاسستمرار "الابتزاز" الذي أخر مشروعاً في منطقة الكرادة ببغداد 3 سنوات.وقال الربيعي في تغريدة على حسابه في تويتر: "على رئيس الوزراء ووزير الدفاع إنجاز وحسم ملف المستشفى العسكري في الكرادة، وتذليل كل المعوقات وعدم السماح لاستمرار الابتزاز الذي أخر تسليم المشروع منذ ثلاثة سنوات تقريبا، خصوصاً في ظل تفشي جائحة كورونا وعدم وجود المستشفيات الكافية لاحتواء المرضى".

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