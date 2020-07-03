طفلة تتصل بالشرطة لإيداع والدتها في السجن

2020/07/03 | 15:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واقعة عفوية، اتصلت طفلة عمرها 6 سنوات بالشرطة، لتطلب القبض على والدتها، وإيداعها داخل السجن، ليتبين للشرطة فيما بعد بأن ما حدث كان جزءاً من “لعبة قتال” بين الأم والطفلة، نتج عنه اتصال خاطئ من قبل الطفلة.وكانت الطفلة “روبي بيتشفورد” تلهو مع والدتها “فيكي بيتشفورد” (29 عاماً) “لعبة قتال”، داخل منزلهما الواقع في […]

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