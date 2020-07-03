مصدر طبي: إصابة مدير اعلام شرطة كركوك بكورونا

2020/07/03 | 15:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بوفاة سبعيني وإصابة مدير اعلام شرطة كركوك، بفيروس كورونا المستجد.وقال المصدر، إن “مصابا يبلغ من العمر 71 عاما قد توفي اليوم اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد”.وأضاف، أن “نتائج المسحات والتحاليل، أظهرت اليوم، اصابة مدير اعلام شرطة محافظة كركوك والمتحدث باسمها افراسياو كامل”.انتهى2

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