اتهامات بالشذوذ لبطلة العشق الممنوع

2020/07/03 | 15:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت الفنانة التركية المشهورة بيرين سات لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعمها للمثليين جنسيا.وطالبت برين في منشور لها على صفحتها في تطبيق “إنستغرام” من الجميع احترام هذه الفئة من الناس، واحترام حقوقهم أيضا، وعدم إيذائهم لأنهم يستحقون الحب،على حد تعبيرها.وعلقت: “هؤلاء يستحقون الحب دعونا نتركهم يعيشون كما يريدون..لا لون […]

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