ناسا تؤجل إطلاق روفر إلى المريخ

2020/07/03 | 15:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلت وكالة ناسا إطلاق روفر "برسيفيرانس" الأمريكي الجديد إلى المريخ من 22 إلى 30 من شهر تموز الجاري.

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