المنافذ: ميناء أم قصر الشمالي يحقق ايراداً أكثر من 23 مليار دينار للشهر الماضي

2020/07/03 | 15:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، أن ميناء أم قصر الشمالي حقق إيراداً لأكثر من 23 مليار دينار للشهر الماضي.

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