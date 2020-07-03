بعد خفوت “انتفاضة تشرين”،، أوامر بمنع تجوال أيقونة التظاهرات في جميع الشوارع

2020/07/03 | 15:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رصد نشطاء عراقيون في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، منع القوات الامنية لعربات التكتك من التجول في الشوارع الرئيسة في المدينة.وكان لعجلة التكتك المعروفة بصغر حجمها واستعمالها الشعبي في الاحياء المكتضة بالسكان والازقة الضيقة، دور كبير وحيوي في استمرار التظاهرات التي اندلعت مطلع تشرين الاول/ أكتوبر في العام 2019، وارتبطت بها بشكل […]

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