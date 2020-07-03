الشرطة يقترب من صفقة بحرينية تحضيرا للموسم المقبل

2020/07/03 | 15:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد فتح نادي الشرطة قنوت الاتصال مع اللاعب البحريني سيد ضياء من أجل تمثيل الفريق بمنافسات الموسم المقبل.وقال مصدر مقرب من نادي الشرطة في تصريح صحفي، أن "الشرطة اقترب كثيرا من إتمام الصفقة، مؤكدا: "ربما تحسم الأمور اليوم الجمعة".وبيّن أن مدرب الفريق عبد الغني شهد يسعى لتجديد كبير في صفوف الفريق تحضيرا للموسم المقبل، ومن قبله استئناف المشاركة في دوري أبطال آسيا المقرر في سبتمبر/ أيلول المقبل.يشار إلى أن سيد ضياء، لاعب النصر الكويتي الحالي، هو أول الصفقات التي يسعى الشرطة لإنهائها تحضيرا للموسم المقبل.

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