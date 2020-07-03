وفاة شيخ الخطّاطين العراقيين يوسف ذنون

2020/07/03 | 15:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل – الزمان توفي صباح اليوم الجمعة شيخ الخطاطين العراقيين يوسف ذنون عن عمر ناهز الواحد والثمانين عاماً، الخطاط الشهير الذي كان علامة بارزة في الثقافة العراقية له فيها عدد كبير من الابحاث المعمقة في الخط العربي ومراحل تطوره ومحطاته المضيئة .و تتلمذ على يدي الراحل الكبير يوسف ذنون اكثر من جيل وبرز […]

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