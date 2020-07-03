مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر حزيران

2020/07/03 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

أعلن مصرف الرافدين عن مباشرته بتوزيع رواتب وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف لشهر حزير...





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